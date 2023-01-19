Güney Kore ve İran arasında diplomatik gerilim

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk YeoI, hafta başında gerçekleştirdiği BAE ziyareti sırasında bu ülkede 2011'den itibaren görev yapan Güney Koreli askerlerle bir araya gelmişti.

Yoon konuşmasında, İran ile BAE arasındaki ilişkileri Güney ve Kuzey Kore arasındaki duruma benzeterek, "BAE'nin düşmanı ve en büyük tehdidi İran, bizim düşmanımız ise Kuzey Kore. BAE ile çok benzer bir durumdayız. Kardeş ulusumuzun güvenliği bizim güvenliğimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa çağrılan Güney Koreli Büyükelçi Yun Kang Hyeon'a İran'ın protestosu iletildi.

Açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı'nın İran aleyhindeki ifadelerine ilişkin Seul'den "müdahaleci açıklama" için acil izahat talep edildiği ve bu yaklaşımın bir an önce düzeltilmesi gerektiği kaydedildi.

Bunun ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Cho Hyun Dong, bugün İran'ın Seul Büyükelçisi Said Badamchi Shabestari'yi, ülkesinin tutumunu "bir kez daha" açıklamak üzere bakanlığa çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Lim Soo Suk, görüşmenin Yoon'un yorumları üzerine çarşamba günü İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi'nin çağrılmasına cevaben yapıldığını kaydetti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı 18 Ocak'taki açıklamasında Tahran'ın tepkisini çeken ifadelerin "BAE'de görev yapan Güney Koreli askerlere moral vermek için yapıldığını" aktarmıştı.

İran ile Güney Kore arasında uzun süredir dostça ve işbirliğine dayalı bir ilişki olduğu ve Seul'un bu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlı olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu ifadelerin İran veya diğer ülkelerin ilişkileriyle hiçbir ilgisi yoktu ve bu sözlerin aşırı yorumlanmamasını umuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

BAE’de 150 civarında Güney Koreli asker görev yapıyor. BAE'nin ilk nükleer enerji santralini Güney Kore inşa ediyor ve 2011'den bu yana Güney Koreli askerler Körfez ülkesinde konuşlu bulunuyor.