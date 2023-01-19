Almanya’dan Ukrayna’ya tank şartı: ‘ABD de göndermeli’

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Reuters’a konuşan Alman hükümetinden bir kaynak, ABD’nin Ukrayna’ya tank gönderme kararı alması koşuluyla Almanya’nın da Leopard muharebe tanklarını Ukrayna’ya göndereceğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen Alman hükümet kaynağının verdiği bilgiye göre, Başbakan Olaf Scholz son günlerde kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde ülkesinin Ukrayna’ya tank gönderebilmesi için ABD’nin de kendi tanklarından göndermek zorunda olduğu birkaç defa ifade etti.

UKRAYNA’DAN ULUSLARARASI TANK KOALİSYONU^’ KURMA ÇAĞRISI

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Kiev yönetimine tank desteği sağlanması için Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi ülkeye çağrıda bulundu.

Ortak bir açıklama ile, envanterinde Leopard 2 tankları bulunan ülkelere “uluslararası tank koalisyonu” kurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm ortak devletlere, Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini güçlendirmeye yönelik pratik katkılarını önemli ölçüde güçlendirmeleri ve bu yardımı niteliksel olarak yeni bir düzeye getirmeleri için çağrıda bulunuyoruz.