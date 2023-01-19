Politika

Sefin Dizeyi: Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu İçişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Mardin’de 5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının öldürüldüğü saldırıyla ilgili Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu İçişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
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kürdistan Sefin Dizeyi Mardin Türkiye

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Mardin’de 5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının öldürüldüğü saldırıyla ilgili Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu’nun İçişleri Bakanlığı’na çağrıldığını söyledi.

Sefin Dizeyi, “İçişleri Bakanlığı’na çağrılan Türkiye Başkonsolosuna rahatsızlığımız iletildi” dedi.

Dizeyi, olayın ciddi bir şekilde kısa sürede soruşturulup sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması talebinde bulunulduğunu ve olayın arkasında bulunan kişilerin yargı önüne çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Sefin Dizeyi, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

Dün gece Mardin’nin Nusaybin ile Artuklu ilçesi arasındaki kara yolunda Kürdistan Bölgesi’nden gelen bir araçtaki 5 sivil silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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