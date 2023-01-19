Politika

İngiltere’den Şırnak ve Hakkari uyarısı

İngiltere, yeni bir seyahat uyarısında bulunarak, vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari’den uzak durmaları çağrısı yaptı.
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dünya İngiltere Şırnak Hakkari seyahat uyarı

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz vatandaşlarına 2023'te yapacakları gezilerde Hakkari ve Şırnak'tan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

İngiliz basını, ülkede birçok kişinin yaz tatili için şimdiden plan yaptığını, Türkiye'nin de popüler tatil merkezlerinden biri olduğunu yazdı. Milyonlarca İngiliz'in geçen yıl İstanbul ve Kapadokya'ya akın ettiğine dikkat çekilirken, hükümetin yeni yayınladığı uyarıda bazı bölgelere seyahat edilmemesinin istediği kaydedildi.

Uyarıda, Hakkari ve Şırnak'ın Suriye ve Irak sınırına yakın olması ve olası ‘terör saldırıları nedeniyle tehlikeli olabileceği’, buraya gidecek İngilizlerin ekstra önlem alması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan İngiliz hükümeti, Türkiye'nin genel olarak turistler için güvenli bir ülke olduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçen sene de vatandaşlarına Şırnak ve Hakkari için seyahat uyarısında bulunmuştu.

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