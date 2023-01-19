Baerbock'tan Kürtçe mesaj: Almanya Ezidi diasporasının en büyük ülkesidir

ERBİL (K24)

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter’dan Almanya Federal Meclisi’nin Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçların “soykırım” olarak tanımasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımlarını Kürtçenin Kurmanci ve Sorani lehçeleriyle yazan Annalena Baerbock, “Bundan 3 yıl önce Irak’ın kuzeyinde Ezidi kadınları tanıdım: Köleleştirilmişlerdi ve istismara uğramışlardı. Acılarını hiçbir zaman unutmadım Alman Federal Meclisi DAİŞ'in Ezidilere karşı suçlarını soykırım olarak tanıdı” dedi.

“Dünyada hiçbir parlamento kararı Ezidi kadınların acılarına son vermeyecektir” ifadelerini kullanan Baerbock, “Ancak bu kararın değişimler meydana getireceğine yürekten inanıyorum. Bu, kaçırılanlar için adalet konusunda kararlı bir adım. Bugün Almanya dünyada Ezidi diasporasının en büyük ülkesidir” değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA PARLAMANTOSU EZİDİ SOYKIRIMI’NI TANIDI

Alman Federal Meclisi, koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), muhalefetteki Birlik partilerinin hazırladığı ve Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçları soykırım olarak kabul edilmesini içeren teklif için toplandı.

Oturuma Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg, Ezidi Ruhani Meclisi üyeleri ve soykırımın canlı tanıkları da katıldı.

Oyalamaya sunulan teklif oy birliği ile kabul edilerek yasalaştı. Böylece Almanya Federal Meclisi, Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçları “soykırım” olarak tanımış oldu.