Türkiye'de 4 ilde DAİŞ operasyonları: 8 tutuklama, 3 gözaltı

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DAİŞ’e yönelik operasyonlarda Bolu'da 1, Mersin'de 2 kişi gözaltına alınırken, Yozgat'ta 7, Kayseri'de ise 1 kişi tutuklandı.

Yozgat'ta DAİŞ’e yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında örgütün "infaz sorumlusu"nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce DAİŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 16 Ocak'ta düzenlediği operasyonda aralarında "örgütün infaz sorumlusu" olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 7 yabancı ülke vatandaşı zanlıyı gözaltına almıştı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün bir eve, jandarma tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kayseri'de tutuklanan kişi de Suriye'de bulunduğu dönemde DAİŞ içerisinde olmakla suçlanıyor.

MERSİN VE BOLU'DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Mersin’de ise Terörle Mücadele Şubesi polisleri, DAİŞ mensuplarına para transfer ettiği iddia edilen O.A.S.A. ve M.A.S.A.'nın kaldığı evlere baskın yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Adreslerde bulunan dijital malzemeler ve dokümana el konuldu.

Bolu'da da polisler, Suriye'de DAİŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve buna ilişkin görüntüleri bulunduğu belirlenen şüpheli S.A'yı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. (Kaynak: AA)