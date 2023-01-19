Politika

Eski Arap Üniversiteleri Birliği Başkanı’ndan Başkan Barzani’nin rolüne övgü

Eski Arap Üniversiteleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sultan Arabi, Başkan Barzani’nin yüksek öğretim ve Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelere destek konusundaki rolünü övdü.
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kürdistan Prof Dr Sultan Arabi Başkan Barzani Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün Eski Arap Üniversiteleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sultan Arabi ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Sultan Arabi, Kürdistan Bölgesi’nin güvenliği ve huzurunun önemine dikkat çekerek, Başkan Barzani’nin yüksek öğretim ve Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelere destek konusundaki rolünü övdü.

Prof. Dr. Sultan Arabi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve başta Ürdün olmak üzere Arap üniversiteleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca toplumun kültür ve değerlerinin korunmasında üniversiteler ve bilim merkezlerinin rolüne vurgu yapıldı.

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