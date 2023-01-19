Başkan Barzani’den Mardin saldırısıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm

Erbil (K24)

Başkan Mesud Barzani, Mardin’de 5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının öldürüldüğü saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Barzani, derin bir üzüntü olduğunu ifade etti.

Başkan Barzani şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Mardin ilinde Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına yönelik saldırıdan dolayı derin üzüntü yaşadım. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Türkiye’nin ilgili taraflarının olayın aydınlatılması ve faillerin yargılanması için gerekli tüm çabayı harcadığına eminim.”

Dün gece Mardin’in Nusaybin ile Artuklu ilçeleri arasındaki kara yolunda Kürdistan Bölgesi’nden gelen bir araçtaki 5 sivil silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.