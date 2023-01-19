Deniz Baykal’ın kızından Kürtçe tweet: Her Kürt’ün en az benim kadar hakkı var

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından Kürtçe paylaşımlarda bulundu.

İlk paylaşımında Kürtçe olarak "Li vî welatî maf û berpirsiyarîya her Kurdekî bi qasî min heye" diyen Baykal, arkasından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Bu ülkede her Kürt’ün en az benim kadar hakkı ve sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir Kürtçe tweet daha atan Baykal, "Ez gellek girîng û bi qîmet dibînim ev kesên ku li Tirkiyê sîyasetê dikin kurdî biaxawin" dedi.

Baykal bu tweetin arkasından da Türkçe, "Türkiye'de siyaset yapanların Kürtçe konuşabilmesini çok önemli ve değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Aslı Baykal, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.