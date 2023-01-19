Başbakan Almanya’nın Ezidi Soykırımı kararını kutladı

DAVOS (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Davos Zirvesi’nde basın mensuplarına Almanya Federal Meclisi’nin Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçların “soykırım” olarak tanımasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan, daha önce aynı yönde karar alan Belçika, Fransa ve Hollanda’ya de teşekkür etti.

“Umarım sadece parlamento kararlarıyla kalınmaz” diyen Başbakan, “Söz konusu ülkelerin Ezidi kardeşlerimizin acılarına son verilmesi sürecine katılmaların ve destek sunmalarını umuyorum” ifadelerini kullandı.

ALMANYA PARLAMANTOSU EZİDİ SOYKIRIMI’NI TANIDI

Alman Federal Meclisi, koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), muhalefetteki Birlik partilerinin hazırladığı ve Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçları soykırım olarak kabul edilmesini içeren teklif için toplandı.

Oturuma Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg, Ezidi Ruhani Meclisi üyeleri ve soykırımın canlı tanıkları da katıldı.

Oyalamaya sunulan teklif oy birliği ile kabul edilerek yasalaştı. Böylece Almanya Federal Meclisi, Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçları “soykırım” olarak tanımış oldu.