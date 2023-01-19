Başbakan: Kürdistan hem enerji hem gıda konusunda önemli konuma sahip

DAVOS (K24)

Davos Zirvesi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, hem zirveyi hem de gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Almanya Federal Meclisi’nin Ezidi Kürtlere yönelik DAİŞ’in işlediği suçların “soykırım” olarak tanımasıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Başbakan, Almanya Parlamentosu’nu kutladı.

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan, daha önce aynı yönde karar alan Belçika, Fransa ve Hollanda’ya de teşekkür etti.

“Umarım sadece parlamento kararlarıyla kalınmaz” diyen Başbakan, “Söz konusu ülkelerin Ezidi kardeşlerimizin acılarına son verilmesi sürecine katılmaların ve destek sunmalarını umuyorum” ifadelerini kullandı.

KÜRDİSTAN’IN KONUMU

Davos Zirvesi’yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan, “Bu yıl zirveye 2500 kişi katıldı. Yenilenebilir enerji, gıda güvenliği, ülkelerin istikrarı ve güvenliği, Avrupa’da baş gösteren savaş ve sorunların yanı sıra iklim değişikliği ve etkileri ele alındı” dedi.

“Kürdistan, enerji ve gıda konusunda olduğu gibi güvenlik ve istikrar konularında da önemli konuma sahip” diyen Başbakan, “Kürdistan daha önce de terörizmle mücadele ve bölgenin istikrarının sağlanmasında önemli bir role sahipti” ifadelerini kullandı.

“Eski dostlarla ilişkileri yenilemeyi, ve yeni insanlarla ilşikleri kurduk” diyen Başbakan, “Ekonomik alanda da onlardan Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmelerini ve banka sisteminde yatırım yapmalarını istedik. Banka sisteminde geniş bir reform programına sahibiz ve onlara gereken desteği vermeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

BAĞDAT’LA İLİŞKİLER

Geçtiğimiz günlerde Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyareti anımsatan Başbakan, yeni hükümetle sorunların çözümü konusunda daha önce varılan anlaşmanın uygulanmasını ele aldıklarını ifade etti.

Anayasanın 43’üncü maddesi, Şengal Anlaşmasının uygulanması, yeni petrol yasanın yazımını ele aldıklarını ifade eden Başbakan, “Heyetimiz birkaç kez Bağdat’ı ziyaret etti. Bağdat ve Kürdistan Bölgesi’nin sağlam bir ilişkiye sahip olması için yeni bir gaz ve petrol yasası hazırlamak istiyoruz. Bu konu anayasa temelinde çözüme kavuşmalı” şeklinde konuştu.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’taki bütçe görüşmelerine ilk defa katıldığını belirtti.

YERLİ ÜRÜNLERİN İHRACATI

Bazı Körfez ülkelerine yerli ürün ihracatının devam ettiğini ifade eden Başbakan, “Önümüzdeki yıllarda daha geniş bir üretim sağlayarak, Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa’ya da ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Birkaç ülkeyle temas halinde oluklarını ifade eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi ürünlerinin beğenildiğini vurgulayarak “Dünyada gıda güvenliği krizi var. Bundan dolayı Kürdistan söz konusu ülkeler için önemli. Hem tarımı geliştirmek hem de üretilen ürünlerden yararlanmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki çiftçilerden kaliteyi önemsemeleri gerektiğini belirten Başbakan, çiftçilere destek olmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

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