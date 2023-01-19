Başbakan Davos Zirvesi’nde temaslarını sürdürüyor
DAVOS (K24)
Davos Zirvesi’nde temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Washington Post gazetesi tarafından organize edilne yemeğe katıldı.
Yemekte ülke liderlerinin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu’dan bakanlar, ABD Kongresi üyeleri ve iş dünyasından insanlar hazır bulundu.
Başbakan Mesrur Barzani, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Klaus Schwab, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari’nin yanı sıra, ABD Kongresi üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.