Başbakan Mesrur Barzani’den Irak Milli Takımı’na kutlama
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Körfez Ulusları Kupası’nı kazanan Irak Milli Takımı’nı kutladı.
Başbakan, “Irak’a spor kariyerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Irak'ın Basra kentinde düzenlenen Arap Körfez Kupası'nı Irak Milli Takımı kazandı.
Basra'da oynanan Arap Körfez Kupası finalinde Irak ile Umman karşı karşıya geldi. Basra Palmiye Gövdesi Stadyumu'ndaki mücadelede Irak, Umman'ı 3-2 yenerek kupaya uzandı.
Irak'ın 44 yıl sonra ev sahipliğinde düzenlenen Körfez Ulusları Kupası, 6 Ocak'ta başlamıştı