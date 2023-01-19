Politika

Ürdün ve ABD arasında F-16 anlaşması

Ürdün’ün ilk etapta 12 adet olmak üzere ABD ile F-16 satın alımı için anlaşma imzaladığı duyuruldu.
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ortadoğu F-16 savaş uçakları Ürdün ABD

HABER MERKEZİ

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Ürdün Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Şedifat ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Fethi Hiyasat ile ABD'nin Amman Büyükelçi Yardımcısı Rohit Nepal'in katılımıyla başkent Amman'da bir imza töreni düzenlendi.

İlk etapta Ürdün'e 12 adet F-16 satışını içeren anlaşmanın, Amman'ın savunma kapasitesini ve askeri caydırıcılığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Anlaşmayla ABD ile Ürdün arasındaki askeri işbirliği ve ortak operasyonların artırılması, terörle mücadelenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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