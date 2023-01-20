Politika

Mardin’de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına saldırıda gözaltı sayısı yükseldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde Mardin’de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
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Mardin saldırısı (Foto: AA)
Mardin saldırısı (Foto: AA)
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HABER MERKEZİ

Mardin’de 5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Tahkikatta akşam saatlerinde M.Y. ve Z.K. isimli 2 şahıs daha gözaltına alındı. Böylelikle 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi'nden alınarak cenaze araçlarıyla Kürdistan Bölgesi’ne getirildi.

Dün gece saatlerinde Mardin’in Nusaybin ve Artuklu ilçeleri arasındaki yolda Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının içinde bulunduğu bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Başkan Mesud Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti, saldırıyı kınamış, Türkiye hükümetinden olayın soruşturulması ve faillerin yargılanması istenmişti.

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