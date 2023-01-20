Politika

Pentagon: ABD, Ukrayna’nın Kırım operasyonunu destekleyecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'nın Kırım'a operasyon düzenlemesi halinde Ukrayna ordusuna silah desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.
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ABD Pentagon Ukrayna Kırım Rusya

HABER MERKEZİ

Günlük basın toplantısında, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un, ABD’nin verdiği silahlarla Kırım’a operasyon yapacaklarına yönelik açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Kırım’ın Ukrayna toprağı olduğunu ve ABD’nin uzun zamandır bu konudaki pozisyonunu koruduğunu söyledi.

Singh, “Ukraynalıları her ne araç veya silah kullanırsa kullansın topraklarını geri alma konusunda destekleyeceğiz. Bunu başından beri ifade etmekten geri durmadık” dedi.

“KIRIM’I GERİ ALMA HAKLARI VAR”

AA muhabirinin, Ukrayna ordusuna Kırım’ı alma konusunda taktik ve tavsiyede bulunup bulunmadıklarını sorması üzerine Singh, operasyonlarını nasıl yürütecekleri konusunda Ukrayna ordusuna herhangi bir baskıda bulunmadıklarını ve bunun Ukrayna’nın kararı olacağını söyledi.

Singh, “Kırım Ukrayna’nın bir parçasıdır. Bunu başından beri açıkça ifade ettik. Eğer Kırım’a operasyon düzelemeye karar verirlerse bu karara kendi aralarında varacaklardır. Orası ülkelerinin, Rusya tarafından 2014’te yasa dışı olarak işgal edilmiş bir parçasıdır. Orayı geri alma hakları var.” diye konuştu.

Muhabirin, spesifik olarak Kırım’a yönelik bir operasyon olduğunda Ukrayna ordusuna silah yardımı yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusuna ise Singh, “Kırım’a yönelik bir operasyon da dahil savaştıkları sürece Ukrayna’nın yanında olacağız. Orası onların ülkelerinin egemen bir parçası ve orayı alma hakları var.” yanıtını verdi.

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