Manchester City 2-0'dan döndü; Tottenham'ı yıktı

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Premier Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Manchester City, sahasında Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Maçın ilk yarısını Tottenham, 2-0 önde kapattı. Mücadele 4-2 Manchester City üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta golleri; 44. dakikada Kulusevski, 45+2. dakikada Emerson, 51. dakikada Alvarez, 53. dakikada Haaland, 63. ve 90. dakikalarda Mahrez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 42'ye çıkardı. Tottenham ise 33 puanda kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, sahasında Wolves ile karşılaşacak. Tottenham ise aynı haftada deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.

Alvarez ile Haaland'ın birlikte başladığı sadece ikinci maç olan karşılaşmada; iki isim de gol kaydetmeyi başardı.

Norveçli forvet Haaland, bu sezon 22 gole ulaştı. Sadece Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Samuel Eto'o, Pep Guardiola yönetimindeki takımlarda bir sezonda daha fazla gole ulaşmıştı.