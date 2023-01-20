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Manchester City 2-0'dan döndü; Tottenham'ı yıktı

Premier Lig'in 7. haftasında oynanması gereken erteleme maçında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.
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avrupa Manchester City Tottenham Premier Lig

HABER MERKEZİ

Premier Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Manchester City, sahasında Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Maçın ilk yarısını Tottenham, 2-0 önde kapattı. Mücadele 4-2 Manchester City üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta golleri; 44. dakikada Kulusevski, 45+2. dakikada Emerson, 51. dakikada Alvarez, 53. dakikada Haaland, 63. ve 90. dakikalarda Mahrez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 42'ye çıkardı. Tottenham ise 33 puanda kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, sahasında Wolves ile karşılaşacak. Tottenham ise aynı haftada deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.

Alvarez ile Haaland'ın birlikte başladığı sadece ikinci maç olan karşılaşmada; iki isim de gol kaydetmeyi başardı.

Norveçli forvet Haaland, bu sezon 22 gole ulaştı. Sadece Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Samuel Eto'o, Pep Guardiola yönetimindeki takımlarda bir sezonda daha fazla gole ulaşmıştı. 

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