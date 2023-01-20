Politika

Suriye’de Uluslararası Koalisyon’un üssüne SİHA saldırısı

DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon'un Suriye'deki üssüne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.
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suriye Uluslararası Koalisyon SİHA saldırısı Tenef Askeri Üssü

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Uluslararası Koalisyon'un Ürdün sınırında bulunan Tenef Üssü’ne saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Gözlemevine göre söz konusu saldırı SİHA ile gerçekleşti.

Gözlemevi, “İlk belirlemelere göre, SİHA’nın İran’a yakın gruplar tarafından yönlendirildiğine dair şüpheler var” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Koalisyon güçleri ise “hazırlık” durumuna getirildi.

Tenef Askeri Üssü Suriye, Irak ve Ürdün üçgeninde yer alan 55 kilometrelik bölgenin sınırında bulunuyor.

En son beş ay önce Koalisyon güçlerinin askeri üssüne böyle bir saldırı gerçekleştirilmişti.

 

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