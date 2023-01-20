Başbakan Mesrur Barzani ve ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatöründen telefon görüşmesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların ele alındığı görüşmede Başbakan, 11 Ocak’ta Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgi verdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin başta yeni bir gaz ve petrol yasasının hazırlanmasındaki çabalarına vurgu yapan Başbakan, sorunların anayasal çözümü konusunda hazır olduklarını yineledi.

Başbakan, enerji sektöründeki üretim ve gelişiminin devamı için yeni gaz ve petrol yasası çıkarılana kadar Bağdat hükümetiyle koordinasyon halinde olacaklarını ifade etti.

ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörünün de Bağdat ve Erbil’e gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili bilgi verdiği görüşmede taraflar, enerji sektörünün gelişimi için sorunların çözümünün öneminin altını çizdi.

ABD ve Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede taraflar, Kürdistan bölgesi ve Irak’ta ticaret, üretim ve enerji sektörlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti