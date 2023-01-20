Belçika’dan İran mesajı: Elimizde diplomatik ve ekonomik baskı yok

HABER MERKEZİ

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, L'Echo gazetesine verdiği demeçte, Vandecasteele'yi İran'dan geri almak için diplomatik manevra alanının çok dar olduğunu söyledi.

Lahbib, "İran ile ilişkilerimiz oldukça zorlu. Elimizde diplomatik veya ekonomik bir baskı gücü yok. Temas da çok az" dedi.

İran'da Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara yönelik devlet müdahalesi ve verilen idam cezaları hakkında seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirten Lahbib, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızı korumak benim görevim ancak orada olan bitene de sessiz kalamam" diye konuştu.

MAHKUM TAKASI ANLAŞMASI ASKIDA

Sivil toplum kuruluşu çalışanı olduğu belirtilen, İran'ın ise casuslukla suçladığı Olivier Vandecasteele, Tahran Devrim Mahkemesince, "casusluk ve İran'a karşı ABD hükümetiyle işbirliği yaptığı, kara para akladığı ve döviz kaçırdığı" iddiasıyla 40 yıl hapis ve 74 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.

Mahkumiyet kararının, Belçika Anayasa Mahkemesinin 8 Aralık 2022'de İran ile mahkum takası anlaşmasını askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İki ülke arasında karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören suçlu iade anlaşmayla ilgili hazırlanan askıya alma tasarısı, 21 Temmuz 2022'de de Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı. Anlaşmanın, Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkesine dönmesini sağlayacağı öngörülüyordu.

ESEDİ-VANDECASTEELE TAKASI OLACAK MI?

Lahbib, suçluların iadesi anlaşmasını 74 ülke ile yaptıklarını, İran ile de bu anlaşmayı uygulamak istediklerini söyledi.

Herhangi bir takas ihtimalini tartışmak istemeyen Lahbib, "İranlı muhatabımla konuştuğumda konu Esedi değil, Vandecasteele'nin kaderi olacak. Amacımız onun serbest kalmasını sağlamak" dedi.

İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli diplomat Esedi, Haziran 2018'de İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği bir etkinliğe saldırı planladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Almanya'da yakalanan ve saldırıyı Belçika'da planladığı gerekçesiyle bu ülkeye iade edilen Esedi, Belçika mahkemesinde 20 yıl hapse mahkum edilmişti.