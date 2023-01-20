Diyarbakır Barosu’ndan Mardin’de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına saldırıya kınama

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Diyarbakır Barosu, Mardin’de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına düzenlenen silahlı saldırıyı kınayarak, faillerin yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Diyarbakır Barosu, Twitter üzerinden Mardin’de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Saldırının kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nusaybin-Mardin yolunda Duhoklu iki aileden üçü kadın beş kişinin silahlı saldırı sonucu katledildiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı kınıyor, saldırı ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülerek faillerin yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz.”

Dün gece saatlerinde Mardin’in Nusaybin ve Artuklu ilçeleri arasındaki yolda Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının içinde bulunduğu bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Başkan Mesud Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti, saldırıyı kınamış, Türkiye hükümetinden olayın soruşturulması ve faillerin yargılanması istenmişti.