Politika

61 STK’dan Mardin’deki saldırıya kınama: Soruşturma şeffaf yürütülmeli

Mardin’de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına düzenlenen silahlı saldırıyı kınayan STK’lar, “Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için soruşturma şeffaf yürütülmelidir” açıklamasında bulundu.
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kürdistan Mardin Duhok Kürdistan Bölgesi Saldırı Kınama STK

MARDİN (K24)

61 sivil toplum kuruluşu, Mardin'de Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına yapılan saldırı hakkında basın açıklaması yaptı.

“Evvelki gece maalesef bir cinayet ile hepimiz sarsıldık” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Komşumuz Duhok şehrinden karayoluyla Habur’dan geçerek ülkemize gelen ve Nusaybin-Kızıltepe yolu üzerinde kalleşçe bir saldırıya maruz kalan 5 kişi, taranarak katledildi. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçleri tarafından katil zanlılarının hemen yakalanması ve adli mercilere hemen intikal edilmeleri nedeniyle yetkililere teşekkür ediyoruz.”

Açıklamada, “Ancak temennimiz, bu tür hadiselerin hiç yaşanmaması, buna fırsat verilmemesidir. Vahşice katledilen kardeşlerimizin ve komşularımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. Katilleri şiddetle kınıyoruz. Soruşturmanın şeffaf ve itinayla yürütülmesini temenni ediyoruz” denildi.

Dün gece saatlerinde Mardin’in Nusaybin ve Artuklu ilçeleri arasındaki yolda Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının içinde bulunduğu bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Başkan Mesud Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti, saldırıyı kınamış, Türkiye hükümetinden olayın soruşturulması ve faillerin yargılanması istenmişti.

 

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