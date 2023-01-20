Erdoğan’dan ‘seçim tarihi’ mesajı: Yetki Cumhurbaşkanı’nda

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim tarihi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Hukuk farklı bir şey, bunun yanında guguk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da YSK bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti Mart'ın diyelim ki 10'unda. Mart'ın 10'ununda ilan ettiyse 60 gün çalışmaya başlar. Bunu da YSK takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladık artık."

The Economist'in kendisi ile ilgili kapağına da değinen Erdoğan, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Miçotakis bu tür şeyleri söyleyebilir. Miçotakis'in söylemleri bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Her şeyden önce gerek Lozan'ın gerek Adalar'la ilgili yaklaşım tarzını şu anda Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bunlar Adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalara ters adımlar atmaktadırlar. Vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda gerekli olanı söylüyoruz" şeklinde konuştu.