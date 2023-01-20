Politika

DAİŞ, Hemrin’de 3 çobanı kaçırdı

DAİŞ mensuplarının Hemrin’de 3 çobanı bilinmeyen bir yere taşıdığı bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Diyala Hemrin çoban

GERMİYAN (K24)

DAİŞ mensuplarının Hemrin’de 3 çobanı bilinmeyen bir yere taşıdığı bildirildi.

K24’e konuşan Diyala Polisi Sözcüsü Tuğgeneral Nihad Muhammed, Diyala vilayetinin Hemrin ilçesine bağlı Hatuni köyünde öğlen saatlerinde 3 çobanın DAİŞ tarafından kaçırıldığını söyledi.

Vatandaşlardan defalarca güvenlik boşluğunun olduğu bölgelere gitmemelerini istediklerini kaydeden Muhammed, “Çünkü DAİŞ kalıntıları tarafından hedef alınma tehlikeleri var” dedi.

Geçen hafta da DAİŞ’liler Germiyan’ın Dawde bölgesinde 2 Kürt çobanı kaçırmıştı.

 

 

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