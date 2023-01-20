Politika

Washington Post: CIA Direktörü gizlice Kiev'i ziyaret etti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Rusya’nın kurduğu iddia edilen planlarla ilgili bilgilendirme amacıyla geçen hafta sonu gizlice Kiev’i ziyaret ettiği iddia edildi.
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ABD William Burns CIA Ukrayna

HABER MERKEZİ

Washington Post gazetesinin haberinde, “Burns, Vladimir Zelenskiy’e Rusya’nın önümüzdeki haftalar ve aylardaki askeri planlarıyla ilgili tahminleri hakkında bilgi vermek için geçen hafta sonu Ukrayna başkentini gizlice ziyaret etti” ifadesine yer verildi.

Adı belirtilmeyen kaynakların aktardığına göre Zelenskiy ve Ukrayna istihbaratının üst düzey personeliyle yapılan görüşmede, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk elde ettikten sonra ABD ve diğer Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yardımının ne kadar süreceği konusu ele alındı.

Haberde, Zelenskiy ve yardımcılarının bu görüşmeden, Biden’in Kiev’e desteğinin zayıflamayacağı, acil finansman mekanizmasının da en az temmuz ve ağustos ayına kadar süreceği izlenimiyle ayrıldığı kaydedildi.

Aynı zamanda Kiev’in, ABD Kongresi’nin milyarlarca dolarlık yeni yardım paketini kabul edeceğinden emin olmadığı ifade edildi.

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