Washington Post: CIA Direktörü gizlice Kiev'i ziyaret etti

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Washington Post gazetesinin haberinde, “Burns, Vladimir Zelenskiy’e Rusya’nın önümüzdeki haftalar ve aylardaki askeri planlarıyla ilgili tahminleri hakkında bilgi vermek için geçen hafta sonu Ukrayna başkentini gizlice ziyaret etti” ifadesine yer verildi.

Adı belirtilmeyen kaynakların aktardığına göre Zelenskiy ve Ukrayna istihbaratının üst düzey personeliyle yapılan görüşmede, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk elde ettikten sonra ABD ve diğer Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yardımının ne kadar süreceği konusu ele alındı.

Haberde, Zelenskiy ve yardımcılarının bu görüşmeden, Biden’in Kiev’e desteğinin zayıflamayacağı, acil finansman mekanizmasının da en az temmuz ve ağustos ayına kadar süreceği izlenimiyle ayrıldığı kaydedildi.

Aynı zamanda Kiev’in, ABD Kongresi’nin milyarlarca dolarlık yeni yardım paketini kabul edeceğinden emin olmadığı ifade edildi.