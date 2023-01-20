TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz kuru mesajı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz kuruna yönelik açıklama yaptı.

İhracatçılarla bir araya geldiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, kurun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Kavcıoğlu, "Döviz kuru 2021'nin sonundan beri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Merkez Bankası'nın herhangi bir kur politikası yok. Türkiye ekonomi modeli içinde aldığımız tedbirler sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Kur istikrarlı bir şekilde devam edecektir, burada bir sorun yok" dedi.

Dolar/TL son dönemde yatay seyrederken, kur 18,80 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Şu an rezervlerimizin kaynakları sadece ihracatçılardan değil ülkenin döviz girdisi artısıyla çok ilgili. Türkiye ekonomi modeli içerisinde üretim arttıkça döviz girişi de artacak. Zaten döviz girişi artışıyla Merkez Bankası rezervleri olumlu etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, ihracat için 300 milyar dolarlık hedef konduğunu, ihracatla ilgili çok fazla kaygı taşımadıklarını kaydetti.