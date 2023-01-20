Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz kuru mesajı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, döviz kuruna yönelik yaptığı açıklamada döviz kurunun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini, burada bir sorun olmadığını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
mb
mb
türkiye Şahap Kavcıoğlu tcmb döviz kuru

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz kuruna yönelik açıklama yaptı.

İhracatçılarla bir araya geldiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, kurun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Kavcıoğlu, "Döviz kuru 2021'nin sonundan beri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Merkez Bankası'nın herhangi bir kur politikası yok. Türkiye ekonomi modeli içinde aldığımız tedbirler sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Kur istikrarlı bir şekilde devam edecektir, burada bir sorun yok" dedi.

Dolar/TL son dönemde yatay seyrederken, kur 18,80 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Şu an rezervlerimizin kaynakları sadece ihracatçılardan değil ülkenin döviz girdisi artısıyla çok ilgili. Türkiye ekonomi modeli içerisinde üretim arttıkça döviz girişi de artacak. Zaten döviz girişi artışıyla Merkez Bankası rezervleri olumlu etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, ihracat için 300 milyar dolarlık hedef konduğunu, ihracatla ilgili çok fazla kaygı taşımadıklarını kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv