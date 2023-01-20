Macron: 2024-2030 döneminde askeri bütçe 400 milyar euroya çıkarılacak

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019-2025 döneminde 295 milyar euro olan askeri bütçenin, 2024-2030 döneminde 400 milyar euroya (433,16 milyar dolar) çıkarılacağını bildirdi.

Macron, Fransa’nın güneybatısındaki Mont-de-Marsan Hava Üssü’nde orduya hitaben yaptığı konuşmada, 2019-2025 savunma bütçesinin, önceki yıllardaki yetersiz yatırımın ardından yedek kapasite oluşturmaya başlama amacı taşıdığını söyledi.

Fransız lider, yeni 2024-2030 bütçesinin ise, orduyu Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra daha acil hale gelen yüksek yoğunluklu çatışma olasılığına hazırlamaya yönelik bir ‘dönüşüm’ programı olarak nitelendirdi.

Macron konuşmasında, “Fransa’nın yüzyılın zorluklarına hazır orduları var ve daha fazlasına sahip olacak” diyerek, ülkenin tehditlerin arttığı yeni bir döneme hazır olması gerektiğini söyledi.