Finlandiya’dan Ukrayna’ya ağır top gönderme kararı

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Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı Mikko Savola, Finlandiya’nın Ukrayna’ya ağır toplar ve mühimmat göndereceğini söyledi” ifadelerine yer verildi.

Pakette öngörülen silahın maliyetinin 400 milyon euro’yu geçtiği belirtilen açıklamada, Ukrayna’ya askeri yardımın İsveç’le yakın ilişkiler sayesinde sağlandığı kaydedildi.

Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa’nın ortak yardım projesini oluşturması durumunda, ülkesinin Ukrayna’ya Leopard tanklarını gönderebileceğini açıklamıştı.

Niinistö, "Fakat gönderilen zırhlı teçhizat miktarı fazla olamaz, çünkü Finlandiya Rusya’yla sınırda ve henüz NATO üyesi değil” demişti.