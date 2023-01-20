İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç’te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında yarın (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin 'demokratik haklar' kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.