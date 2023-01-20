Politika

İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi en güçlü şekilde kınandı.
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türkiye İsveç Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kuran-ı Kerim

HABER MERKEZİ

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç’te, Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında yarın (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin 'demokratik haklar' kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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