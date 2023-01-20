Suriye’nin Dera vilayetinde DAİŞ liderleri öldürüldü

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Suriye resmi ajansı SANA’da yer alan habere göre, Dera’da bir DAİŞ lideri ve iki yardımcısı öldürüldü.

Suriye güçlerinin Dera’nın batısındaki Mezirib kasabasında bir operasyon düzenlediği ve operasyonda DAİŞ liderlerinden Ebu Omer Şaguri olarak bilinen Muhammed Ali Şaguri’nin öldürüldüğü belirtildi.

Söz konusu DAİŞ liderinin yanı sıra yardımcıları Ahmed Halid Mısri ve Muhsin Zeyta’nın da öldürüldüğü bildirildi.

Dera’da silahlı gruplar tarafından Suriye güçlerine yönelik sürekli saldırılar gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Dera’da yola döşenmiş bir bombanın patlaması sonucu 1 Suriye askeri yaşamını yitirmiş, 7 asker de yaralanmıştı.