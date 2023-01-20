Politika

Rapçi Ezhel: Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır, İstanbul'dur

'Ezhel' adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, Twitter’da bir sohbet odasında, "Bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum" dedi.
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türkiye rapçi ezhel Kürdistan istanbul Twitter

HABER MERKEZİ

Rapçi Ezhel, Twitter'da katıldığı bir sohbet programında Kürt sorununu konuştu. 

Buradaki açıklamasında Kürt meselesinin çözümüne dikkat çeken Ezhel, "Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ezhel, konuşmasının devamında şunları vurguladı:

"Zaten Rumlar gitmiş, zaten Ermeniler gitmiş. Ben bir de Kürtler giderse benim kalbim artık dayanmaz. Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum."

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