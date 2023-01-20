Mardin Barosu, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına yönelik saldırıyı kınadı

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Mardin Barosu, Nusaybin ve Artuklu ilçeleri arasında Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.

Baronun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“18.01.2023 tarihinde gece yarısına doğru Irak Kürdistan Bölgesi vatandaşı olan ve Duhok kentinden tedavi amacıyla Türkiye'ye gelen 3'ü kadın 2'si erkek 5 kişi Mardin-Nusaybin karayolunda uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamlarını yitirmişlerdir.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış olup, 2 kişi kollukta alınan ifadelerinden sonra serbest bırakılmış, 4 kişi halen gözaltında tutulmakta ve soruşturma dosyasında kısıtlama kararı alınmış bulunmaktadır.

Mardin Barosu olarak bizleri derinden üzen bu katliamı şiddetle kınıyor, saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Etkin bir soruşturmayla bu katliamın amacının ortaya çıkarılması ve fail/faillerin yargı önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır.”

Talep olması durumunda hukuki destek verileceği belirtilen açıklamada, “Mardin Barosu olarak soruşturmayı başından beri takip etmekte olduğumuzu ve saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerinin bir talebi olması durumunda kendilerine her türlü hukuki yardımda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı.