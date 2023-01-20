Politika

Mardin Barosu, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına yönelik saldırıyı kınadı

Mardin Barosu, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin kınama ve başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerinin bir talebi olması durumunda kendilerine her türlü hukuki yardımda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan mardin barosu başsağlığı Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Mardin Barosu, Nusaybin ve Artuklu ilçeleri arasında Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.

Baronun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“18.01.2023 tarihinde gece yarısına doğru Irak Kürdistan Bölgesi vatandaşı olan ve Duhok kentinden tedavi amacıyla Türkiye'ye gelen 3'ü kadın 2'si erkek 5 kişi Mardin-Nusaybin karayolunda uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamlarını yitirmişlerdir.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış olup, 2 kişi kollukta alınan ifadelerinden sonra serbest bırakılmış, 4 kişi halen gözaltında tutulmakta ve soruşturma dosyasında kısıtlama kararı alınmış bulunmaktadır.

Mardin Barosu olarak bizleri derinden üzen bu katliamı şiddetle kınıyor, saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Etkin bir soruşturmayla bu katliamın amacının ortaya çıkarılması ve fail/faillerin yargı önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır.”

Talep olması durumunda hukuki destek verileceği belirtilen açıklamada,  “Mardin Barosu olarak soruşturmayı başından beri takip etmekte olduğumuzu ve saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerinin bir talebi olması durumunda kendilerine her türlü hukuki yardımda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv