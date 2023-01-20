Yaşam

Kars'ta akraba kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kars'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan silahlı kavga Kars yaralı

HABER MERKEZİ

Merkeze bağlı Güdeli köyünde, alacak verecek meselesi nedeniyle akrabalar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada A.M, B.M, ve Ö.K, yaralanması üzerine köye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.M, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri köy ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. (Kaynak: AA)

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