Yaşam

Batman'da otomobil köprüden düştü: 3 ölü

Batman'ın Beşiri ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 3 kişi öldü.
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kürdistan Batman otomobil Köprü

HABER MERKEZİ

Mehmet Naci Kılıç idaresindeki otomobil, Batman-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler otomobilde bulunan Abdurrahman Turksoy ve Mehmet Naci Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan Hayrettin Yiğiter ekiplerin uzun uğraşlarıyla ağır yaralı olarak çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yiğiter, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (Kaynak: AA)

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