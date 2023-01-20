Ekonomi

Çinli şirket Kürdistan Bölgesi’nde 10 milyar dolarlık yatırım yapmak istiyor

Çinli Gezhouba Şirketler Grubunun, Kürdistan Bölgesi'ne 10 milyar dolar yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladığı bildirildi.
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kürdistan Gezhouba Şirketler Grubu Çin yatırım Muhammed Şukri

ERBİL (K24)

Çinli Gezhouba Şirketler Grubunun, Kürdistan Bölgesi'ne 10 milyar dolar yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladığı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, Çinli Gezhouba Şirketler Grubunun, Kürdistan Bölgesi’nde karayolları, demiryolları, elektrik sektörü ve barajlara 10 milyar dolar yatırım yapmak istediğini aktardığını belirtti.

K24’e konuşan Şukri, “Doğrudan özel bir ekip aracılığıyla rapor hazırlamak için çalışıyorlar” dedi.

Wuhan merkezli söz konusu şirketler grubu, inşaat ve mühendislik alanında çalışmalarıyla biliniyor.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Gezhouba’nın çok sayıda ülkede yatırımları bulunuyor.

Gezhouba, Kürdistan Bölgesi’nde altyapıya yatırım yapmak üzere Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu ile koordinasyonunu sürdürüyor.

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