Hulusi Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretini iptal ettik

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Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

ABD’den 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın modernizasyonuna yönelik talebin Kongre’ye ulaştığı hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, konuyu yakından takip ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da mevkidaşıyla görüştüğünü aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Bu bir süreç. Bir anda tamamlanacak bir konu değil. Şu ana kadar sürecin olumlu gittiğini değerlendiriyoruz. Bazı siyasi kişiler hem ABD hem de NATO menfaatlerine aykırı son derece tarafgir girişimlerde bulundu. Koydurdukları sınırlamalar daha sonra yapılan girişimlerle kaldırıldı. Sınırlamalarla bir projenin gerçekleşmeyeceğini başından beri dile getirdik. Bu tarafgir söylemlere, faaliyetlere karşılık diğer taraftan aklıselim sahibi kişilerin bu konuda rol oynayacağına ve aklıselimin galip geleceğine inanıyoruz. Temennimiz çalışmaların somut ve erken bir zamanda olumlu şekilde sonuçlanması."

İSVEÇ’E TEPKİ

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğini söyledi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid’de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya’nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İsveç’te, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verildiği yönündeki haberleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki eylemi anımsatan Akar, “Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması tedbir alınması gerekirdi" diye konuştu.

Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson’a ilettiğini dile getiren Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye’ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.