Kürt sanatçıların kurduğu derneğe Avusturya’dan ödül

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19 Ocak’ta düzenlenen törende 7 sanatçı ve 3 grup, 2022 Avusturya Sanat Ödülleri'ne layık görüldü. 10 sanatçı ve 4 grup da 2022 Üstün Sanatçı Ödülü'nü aldı. Ödül töreni, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in ev sahipliğinde Viyana Hofburg'da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen açılış konuşmasında ödül sahiplerini tebrik ederek çalışmalarının toplumsal önemini vurguladı:

“Toplumumuzu hareket ettiren sanattır. Sanat -kasıtlı olarak- ayak parmaklarımıza basar ve bunun için özür bile dilemez! Ve o da yapmamalı. Ayak parmaklarımıza basacak birine ihtiyacımız var. Çevremizdeki dünyayı yeni bir ışıkta görmemize yardımcı oluyor. Sanat hepimizin önünde bir ayna tutar. Gördüğümüz her şey, değişim için büyük bir itici güç olabilir. Ve bu, dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu bir şey.”

Törende Kürt sanatçılar Nigar Hasib ve Şemal Omer tarafından kurulan Laliş Derneği, “kültürel girişimler” dalında ödüle layık görüldü.

Nigar Hasib törende Cumhurbaşkanı Bellen’e, “30 yıl önce iki sanatçı olarak bu ülkeye sığındık. Şu an mutluyuz ve sizden Avusturya Sanat Ödülleri’ni almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

1998’de Viyana’da kurulan dernek, farklı kültürler arasında araştırma, performans ve sergi faaliyetlerinde bulunuyor. 24 yıldır etkinliklere imza atan dernek, ülkenin en önemli sanat merkezlerinden biri haline geldi.