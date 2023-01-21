Neçirvan Barzani: Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar diyalogla çözülmeli

BAĞDAT (K24)

“Irak Şehitler Günü” vesilesiyle düzenlenen ve Muhammed Bakır Hekim'in anıldığı tören Hikmet Hareketi Genel Merkezi’nde başladı.

Anma etkinliğine Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

“ANAYASA İHLAL EDİLMEMELİ”

Neçirvan Barzani etkinlikte yaptığı konuşmada, “Irak muhalefetinin kurucusu olarak Muhammed Bakır Hekim’e Kürdistan halkı tarafından büyük bir saygı vardı. 1986’da babam İdris Barzani’yle birlikte, Irak’ta diktatörlükle mücadelede Şii ve Kürtlerin bakış açısının birleştirilmesinde olduğu gibi her zaman değişim ve başarıya inanıyordu. Muhammed Bakır Hekim’in, Irak muhalefetinin diktatörlüğe karşı birleştirilmesi konusunda Başkan Barzani ve Mam Celal Talabani’yle de önemli ilişkisi vardı. Irak’ın vizyonunu çağdaş bir seviyeye taşımak için çabaladılar” dedi.

Muhammed Bakır Hekim’in, farklı düşüncelerin yakınlaşmasını savunduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Her zaman Irak halklarının birlikte barış içinde yaşaması için çalıştı. Daha önce de Kürt Ulusal Kurtuluş Hareketi lideri Mela Mustafa Barzani’nin Irak’taki Şii mercilerle iyi ilişkileri vardı. Irak’ı diktatörlüğüne elinden kurtarmak için çabaladılar. Muhammed Bakır Hekim, 1974’te Kürtlerin öldürülmesi için fetva çıkarıldığında Kürtlere destek vererek o fetvayı reddetmişti. Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının anayasada yer alması gerektiğini savunuyordu” ifadelerini kullandı.

Irak Anayasası’nın toplumsal ve siyasal bir sözleşme olduğunu belirten Neçirvan Barzani, anayasanın ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi olarak, anayasa ve anlaşmaya göre kurulan Muhammed Şiya Sudani hükümetini destekliyoruz. Hükümet kabinesinin oluşturulmasına belirlenen tüm maddelerinde uygulanmasını umuyoruz. Ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesini destekliyoruz” dedi.

HEKİM’E YÖNELİK SUİKAST

Şii lider Seyyid Muhammed Bakır Hekim, Ağustos 2003'te Irak'ın Necef kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Hekim’in cenazesi ise 2 Eylül 2003’te yüzbinlerce kişinin katıldığı törenle defnedilmişti.

Saldırıdan sonra Hekim'in cesedinin tamamını bulamayan ailesi, Şii liderin saati, kalemi ve evlilik yüzüğünün içinde bulunduğu sembolik tabutu 1920 Devrimi Meydanı'na defnetmişti.

Öte yandan Ağustos 2003’teki bombalı saldırıda el-Hekim’in yanı sıra 84 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.