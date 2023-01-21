Politika

Şırnak’ta operasyon başlatıldı

Şırnak'ta 871 askeri unsurun katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başlatıldı.
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Şırnak
Şırnak
kürdistan Şırnak operasyon

HABER MERKEZİ

Şırnak'ta PKK'ye yönelik "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, jandarma komando, jandarma özel harekat ve korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor.

Açıklamada, operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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