Şırnak’ta operasyon başlatıldı

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Şırnak'ta PKK'ye yönelik "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, jandarma komando, jandarma özel harekat ve korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor.

Açıklamada, operasyonların devam ettiği vurgulandı.