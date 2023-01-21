Nusaybin’deki STK’lardan cinayetlere tepki: Yaşanan acıyı en derin şekilde hissediyoruz

MARDİN (K24)

Nusaybin’de bir araya gelen sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, 19 Ocak’ta Nusaybin-Artuklu ilçeleri arasında düzenlenen saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “İki gün önce Duhok'tan ülkemize tedavi ve gezi amacıyla gelen 3'ü kadın 5 kişi vahşice katledildi. Barışın, huzurun ve kardeşliğin kenti Nusaybin STK'ları ve Nusaybin halkı olarak yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyor, bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

“Misafirperver Nusaybin halkı olarak böyle bir olayın gerçekleşeceğini tahmin edebilseydik her bir vatandaşımızla birlikte Duhoklu kardeşlerimize siper olurduk” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İlçemizde bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Nusaybin ve Nusaybinlilerin adını kötüye çıkaracak her kim olursa olsun bu saatten sonra bunun cevabı çok sert olacaktır. Herkes bunun bilincinde olsun.

Yaşanan acıyı en derin şekilde hissediyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden 5 kardeşimize Allah'tan rahmet kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Ayrıca olayın meydana geldiği dakikadan itibaren saldırganların kısa sürede yakalanması ve olayın aydınlatılması için canla başla çalışan başta Mardin Valimiz, Nusaybin Kaymakamımız, jandarmamız ve polisimiz olmak üzere tüm güvenlik birimlerine teşekkür ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Kürdistan Bölgesi’nin Duhok kentinden gelen farklı iki aileden 5 vatandaşın içinde bulunduğu araç, 19 Ocak’ta saat 00.30 civarında Nusaybin ile Artuklu ilçeleri arasında silahlı kişilerce durdurulmuş, içinde bulunanlar infaz edilmişti.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cenazeler dün Duhok’ta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlılar ifadelerinde soygun amacıyla aracı durdurduklarını söyledi ancak cinayetleri neden işlediklerine dair bir sebepten bahsetmedi.