Müzik

Ezhel, ‘Kürdistan’ sözlerinden sonra hedef gösterildi

Ezhel adıyla bilinen Serkan İpekçioğlu, Twitter sohbet odasındaki “Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur” sözleri nedeniyle iktidara yakın gazeteler ve pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından hedef gösterildi.
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Ezhel
Ezhel
türkiye Ezhel Kürtler Kürdistan

HABER MERKEZİ

Bir Twitter sohbet odasında konuşan Ezhel, “Zaten Rumlar gitmiş, zaten Ermeniler gitmiş. Ben bir de Kürtler giderse benim kalbim artık dayanmaz. Kürdistan’ı ve Kürt halkının şeyini savunuyorum ama bence zaten Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır İstanbul’dur” diyerek, “Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerinden dolayı tepki çeken Ezhel sonrasında, laflarının başka yere çekildiğini belirterek “Bu floodu umursamayacağınızı da bilerek tekrar yineliyorum. Bu ülkeyi bölemezsiniz. Ülkemizin güzide bir köşesi olan Kürdistan ellerinin de başkenti Ankara’dır. Demek istediğim budur, teşekkür ederim. Buna itirazınız varsa bölücü siz oluyorsunuz” dedi.

Bazı gazeteler de Ezhel’i hedef gösterdi.

Star Gazetesi Ezhel’i “PKK propagandası yapmakla” suçlarken Yeni Şafak Ezhel’in PKK ağzıyla konuştuğunu yazdı. Aykırı, Türkiye ve Akşam Gazeteleri de ifadeleri ‘skandal’ olarak nitelendirdi.

Hedef göstermelerden sonra da Ezhel’e bireysel Twitter hesaplarından da çok sayıda küfür ve hakaret yağdı.

Ezhel’in sözleriyle ilgili Ekşi Sözlük’te açılan başlıkta da hedef gösteren çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Ezhel, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirmekten dolayı tutuklanmış, sonrasında beraat etmiş ve Almanya’ya yerleşmişti.

 

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