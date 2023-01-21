Zelenskiy: Boğaz'da yüzlerce gemi bekliyor / Rusya iddiayı reddetti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir'in ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Tarım Konferansı'na gönderdiği video mesajında, İstanbul Boğazı yakınlarında 100'den fazla gıda yüklü geminin geçiş için beklemede olduğunu ifade etti.

Buna sebep olarak, Rus yetkililerin gerekli teftişleri bloke etmesini gösteren Zelenskiy, gemilerin geçişinin engellenmesinin, Avrupa'da gıda fiyatlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Bu durumun Asya'da sosyal sorunlar yaşanması riskini artırdığını vurgulayan Ukrayna Devlet Başkanı, Etiyopya ve Sudan gibi Afrika ülkeleri için ise yaşanan sorundan dolayı binlerce ailenin sofrasına yiyecek koyamama gerçeği ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülkesinin, Rusların süregelen saldırılarına rağmen dünyaya gıda ihracatında bulunmak istediğini ifade eden Zelenskiy, "Rusya'nın alt yapı tesislerine yönelik füze saldırıları ve tarım için çok önemli olan bazı bölgelerdeki acımasız savaş koşullarına rağmen çiftçilerin tarlalarını ekip biçmeye devam ettiğini" aktardı.

RUSYA SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Zelenskiy'nin Moskova'ya yönelik suçlamalarına ilişkin bir açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı ise tahıl yüklü Ukrayna gemilerinin bloke edildiği iddialarının gerçek olmadığını savundu ve "Şu an Ukrayna limanlarında ve teftiş bölgelerinde 64 gemi bulunuyor. Bunlarla ilgili teftiş sıralaması Ukraynalı yetkililer tarafından belirleniyor. Rus yetkililerin bu sürece bir etkisi söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Bakanlık ayrıca, İstanbul Boğazı'nda Ukrayna'ya geçmek için onlarca geminin halihazırda beklemesi ile ilgili olarak da, bunun "suni bir sıkışıklık" olduğunu ve "Kiev'in, bencilce bir tavırla 'daha çok ve daha hızlı' satış yapmak için, önceden kararlaştırılan çalışma düzenini aksattığını" savundu.

Rus donanması, geçen yıl şubat ayında savaşın başlamasının ardından Ukrayna limanlarını da abluka altına almış ve yaz aylarında Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda, küresel gıda krizinin hafifletilmesi için bu ablukanın kaldırılması sağlanmıştı. Söz konusu "Tahıl Koridoru Anlaşması" Rus savaş gemilerine, Ukrayna yük gemilerinin yükünü denetleme hakkı tanıyor.