Mardin saldırısı faillerinden F.A’nın ağabeyi: Nusaybin’in adını kirlettiler

MARDİN (K24)

19 Ocak’ta gece yarısı Nusaybin yakınlarında 5 Kürdistan Bölgesi vatandaşının öldürülmesi olayının yankıları sürüyor.

Kentte bugün bir araya gelen STK’lar olayı kınarken, gözaltındaki 4 zanlının ifade işlemleri sürüyor.

Zanlı F.A’nın ağabeyi Halit A. K24’e yaptığı açıklamada, “Kardeşim nasıl bu kötülüğe bulaşmış anlamıyoruz. 5 yıldır Duhok’ta, elektrik işinde çalışıyor. Eve izne gelmişti, bugün dönmesi gerekiyordu” dedi.

Öğlen saat 12.00-13.00 gibi kardeşi F.A’nın cinayetlerle ilgili gözaltına alındığını öğrendiklerini söyleyen Halit A. “Bu cinayetlerin niçin işlendiğini bilmiyoruz. Nusaybin’in adını kirlettiler. Keşke olmasaydı. Kardeşimin böyle bir şey yaptığına hala inanamıyoruz ama yapmışlarsa da inşallah bırakılmazlar. Olayı duyduğumuza kanımız dondu. Çok üzüldük, mağdur olduk, ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Allah o insanların hakkını yerde bırakmasın. Onlar da anne, babamız, kardeşimiz gibiydiler. İzin verilirse taziyelerine gidip başsağlığı dilemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kardeşimizin adı bu insanlara nasıl karıştı anlamış değiliz. Onlardan biriyse Allah belasını versin” diyen Halit A. “Devletimiz her şeyi ortaya çıkaracaktır. Çocuk işi değil bu, 5 insanı öldürmüşler. Kardeşim borçlu değildi, durumu da gayet iyidir. Bütün ailesi burada yaşıyor. Gözaltına alınan diğer kişileri tanımıyoruz. Seyit oldukları söyleniyor ama hiçbir bilgimiz yok” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kürdistan Bölgesi’nin Duhok kentinden gelen farklı iki aileden 5 vatandaşın içinde bulunduğu araç, 19 Ocak’ta saat 00.30 civarında Nusaybin ile Artuklu ilçeleri arasında silahlı kişilerce durdurulmuş, içinde bulunanlar infaz edilmişti.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cenazeler dün Duhok’ta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlılar ifadelerinde soygun amacıyla aracı durdurduklarını söyledi ancak cinayetleri neden işlediklerine dair bir sebepten bahsetmedi.