CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması

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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunu (TÜRKONFED) ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim takvimine ilişkin bir açıklaması olup olmayacağı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de 'Yeter söz milletin.' dedik. Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Genel af olması lazım mı?" sorusuna ise, "Önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım. Ondan sonra benim bu konuda düşüncelerimi ifade etmem lazım" diye cevap verdi.

CHP daha önce seçim tarihinin öne alınacağı iddialarına yönelik olarak nisan öncesini işaret etmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuyla ilgili aralık ayında yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bizim kanaatimiz, nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine 'tamam' demek yönündedir. Ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim, kanaatimizce artık erken seçim değildir, siyaset mühendisliğidir. Dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler."

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir” demişti.