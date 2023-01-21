Meral Akşener: İYİ Parti’yi Kürtler, Türkler, Zazalar kurdu

DİYARBAKIR (K24)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır 2. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Akşener konuşmasında şunları söyledi:

“İYİ Parti'yi bu vatanın has evlatları, Kürtler, Türkler, Zazalar kurdu. İYİ Parti'yi şanlı bir tarihe sahip olmanın umuduyla, eşitliğe, hürriyete ulaşma hayaliyle milletimizin her kimliğinden cesur insanlar kurdu. Onlar kurdu biz sadece tabelaları astık. Bugün yolda gelirken ortaya çıktı. DYP'nin Gençlik ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Gençliğe çok önem veriyorum ve sürekli bir eğitim akademisindeyim. Diksiyon dersinden din dersine kadar ne varsa anlatılan organizasyonlar yapıyorum. Konunun uzmanları anlatıyorlar.”

"İYİ Parti'nin bu destansı hikayesinde Diyarbakırlı kardeşlerimin de çok büyük katkısı var” diyen Akşener, Salim Ensarioğlu’na teşekkür etti.

“DİYARBAKIR BİZE GÖNLÜNÜ AÇTI”

Konuşmasında Diyarbakır’ın kollarını ve gönlünü açtığını ifade eden İYİ Parti lideri şöyle devam etti:

“Her türlü iftiraya inat Diyarbakır bize kollarını açtı. Her türlü çamura inat Diyarbakır bize gönlünü açtı. İlk günden beri uçurumun kenarındaki ülkemizi kurtarmak için yanımdasınız. Zulme rağmen baskılara rağmen aslanlar gibi yanımdasınız.

Allah razı olsun. İyi ki buradasınız. Bu topraklar kadirşinaslığın, mertliğin topraklarıdır. Ben buraya hamasi nutuklar atmaya gelmedim. Ben buraya bu topraklar kurumasın diye Dicle'ye bir damla su olmaya geldim. Ben buraya marazları kovmaya geldim. Ben burada çalmadan kapıdan girebileceğimi bilerek geldim. Ben buraya kadim bir ahde vefa sunmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya geldim. Bir şeref sözüyle ön yargı duvarlarını yıkmaya geldim. Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır. Her daim güler yüzüyle bilinen insanlarımız gülmek için bir sebep bile bulamıyor. Çünkü artık işi rast gitmiyor, ocağı tütmüyor. Kirasını, kredi kartını, taksitlerini, gübresini, mazotunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Aç milletini tok kılma sevdasını yaşayan devletimizin başında bugün milletimizin sesini duymazdan gelen vicdansız bir iktidar var. Kendini ağa, milletimizi maraba gören çirkin bir zihniyet var. Korkuyla, sopayla yönetmeyi bilen vicdansız bir sistem var. Bugün mukaddesatımız fasıkların eline düşmüştür. Bugün ahlak arsızların diline düşmüştür. Bugün bayrak şuursuzların elinde kalmıştır.”

“TÜRKİYE'DE ARTIK AK PARTİLİLER VE DİĞERLERİ VAR”

Konuşmasında AK Parti’ye yüklenen Akşener, “Bugün artık Türk, Kürt yok; Alevi, Sünni yok; şehirli, köylü yok; muhafazakar, seküler yok; sağcı, solcu yok” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye'de artık AK Partililer ve diğerleri var. Bir yanda suç işleme özgürlüğü olanlar, diğer yanda nefes alması suç görülen gençler var. Bir yanda 10 maaş alan danışmanlar var, diğer yanda senin gibi atanamayan gencecik öğretmenlerimiz, mimarlarımız, çocuklarımız var. Bugün Türkiye'de karne hediyesi olarak annen sana ne aldı denildiğinde et aldı diyen ilkokulda okuyan çocuklar var. Kasaptan 3 parça pirzolayı çocuğuna hediye alan anneler var. Kardeşlerini anlatıyorsun, yeğenlerini anlatıyorsun ama 5000 bin dolarlık kıyafet giyen tuhaf sakallı, pudracılar var. Arabasıyla, teknesiyle fotoğraf çektirip gencecik çocuklarımızın gözüne sokan saygısız nesiller var. Azgın saray azınlığına karşı kaybeden milyonlar var. Biz İYİ Parti olarak bu zulmü durdurmaya geldik. İşinin ehli kadrolarla geldik.”