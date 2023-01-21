ABD’den Somali'de hava saldırısı: 30 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

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ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de düzenlediği hava saldırısında 30 Eş-Şebab üyesini öldürdüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Mogadişu'nun 260 kilometre kuzeydoğusundaki Galcad bölgesinde Eş-Şebab örgütüne karşı savaşan Somali ordusuna destek için 20 Ocak'ta hava saldırısı düzenlendi.

En az 100 Şebab mensubunun askerlere yaptığı baskın sonrası gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 30 örgüt üyesi öldürüldü

Örgüte ait 3 aracın da imha edildiği saldırıda hiçbir sivilin yaralanmadığı kaydedildi.

Somali ordusu, Eş-Şebab’a karşı yaklaşık 5 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli bir yol kat ederek onlarca kent, kasaba ve köyde yeniden kontrolü sağlamayı başardı.

Bazıları hava destekli operasyonlar sonrası örgüt, başkent Mogadişu olmak üzere çok sayıda kentte kanlı saldırılar düzenledi.