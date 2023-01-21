Politika

Neçirvan Barzani, Bağdat’ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ile bir araya geldi.
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Irak Neçirvan Barzani Kürdistan Bölgesi Erbil Bağdat

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Irak Başbakanı Sudani ile Erbil ile Bağdat arasındaki müzakereleri görüştüğü bildirildi.

Irak’taki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin ele alındığı ifade edildi.

NEÇİRVAN BARZANİ, ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Romanowski ile görüşmesinde de, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve sorunların çözümünün ele alındığı belirtildi.

Sorunların çözümünün önemine dikkat çekilen görüşmede ABD’li büyükelçi, ülkesinin Erbil-Bağdat sorunlarının çözümüne yönelik desteğini yineledi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin durumu, Kürdistani partilerin birliği, Peşmerge Bakanlığı’daki reformlar ve Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi de ele alındı.

Bugün Bağdat’ta düzenlenen Muhammed Bakır el Hekim’i anma programına katılan Neçirvan Barzani, programda bir konuşma yaptı.

Söz konusu programa, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak Başbakanı Sudani, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve siyasi liderler katıldı.

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