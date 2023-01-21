İsrail'den 'Shoval' tipi İHA kararı: Geçici olarak durdurdu

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İsrail ordusu, istihbarat toplamak için kullandığı ve "Shoval" olarak bilinen “IAI Heron 1” tipi insansız hava araçlarının (İHA) kullanımını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bu sabah, "Shoval" tipi bir İHA'nın, kalkış sırasında hasar gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın da kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar Shoval sistemlerini çalıştırmayı durdurduğu belirtildi.

İsrail ordusu açıklamasında kaza mahalline ve kazayla ilgili ayrıntılara yer vermedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde ise kazanın, Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kenti yakınındaki Palmachim Hava Üssü'nde meydana geldiği bilgisi verildi.

Haberde, İHA'nın kalkış yaptıktan sonra daha fazla yükselişe geçemediği, ön kısmının piste çarptığı ve hasar gördüğü ifade edildi.

İsrail'in güney kenti Arad yakınında aynı tip bir İHA, geçen kasım ayında, teknik arıza nedeniyle düşmüştü. Geçen eylül ayında da yine teknik arıza nedeniyle başka bir "Shoval" tipi insansız hava aracı denize düşmüştü.

KAN'ın haberine göre, bu tip İHA'larla, uzak mesafeden istihbarat toplanırken, yerdeki hedeflere de füzelerle saldırı düzenlenebiliyor.