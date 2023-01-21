Politika

İsrail'den 'Shoval' tipi İHA kararı: Geçici olarak durdurdu

İsrail ordusu, "Shoval" tipi bir insansız hava aracının kalkış sırasında kaza yapmasının ardından tüm "Shoval"ların kullanımını durdurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Shoval İHA İsrail

HABER MERKEZİ

İsrail ordusu, istihbarat toplamak için kullandığı ve "Shoval" olarak bilinen “IAI Heron 1” tipi insansız hava araçlarının (İHA) kullanımını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bu sabah, "Shoval" tipi bir İHA'nın, kalkış sırasında hasar gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın da kazayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar Shoval sistemlerini çalıştırmayı durdurduğu belirtildi.

İsrail ordusu açıklamasında kaza mahalline ve kazayla ilgili ayrıntılara yer vermedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde ise kazanın, Tel Aviv yakınlarındaki Rişon LeTsiyon kenti yakınındaki Palmachim Hava Üssü'nde meydana geldiği bilgisi verildi.

Haberde, İHA'nın kalkış yaptıktan sonra daha fazla yükselişe geçemediği, ön kısmının piste çarptığı ve hasar gördüğü ifade edildi.

İsrail'in güney kenti Arad yakınında aynı tip bir İHA, geçen kasım ayında, teknik arıza nedeniyle düşmüştü. Geçen eylül ayında da yine teknik arıza nedeniyle başka bir "Shoval" tipi insansız hava aracı denize düşmüştü.

KAN'ın haberine göre, bu tip İHA'larla, uzak mesafeden istihbarat toplanırken, yerdeki hedeflere de füzelerle saldırı düzenlenebiliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv