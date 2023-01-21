Politika

Antep’te 'DAİŞ’in valisi' tutuklandı

DAİŞ'in "Rakka Güvenlik Emiri" ve "Ninova Valisi" olduğu iddia edilen ve Antep'te gözaltına alınan H.A. tutuklandı.
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kürdistan Ninova Valisi DAİŞ terör örgütü

HABER MERKEZİ

Antep'te, DAİŞ örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

DAİŞ'in "Ninova Valisi" olduğu öne sürülen H.A. isimli kişi, polis ekiplerinin 19 Ocak'ta bir adrese düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen H.A'nın tutuklanmasına karar verildi.

İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, "DAİŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri olduğu, geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yaptığı ve eylem grupları içerisinde yer aldığı yönünde tespitler bulunan H.A. isimli şüpheli yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından 21.01.2023 tarihinde sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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