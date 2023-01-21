Neçirvan Barzani, Bağdat’ta Halbusi ile görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile Bağdat’ta bir araya geldiği bildirildi.

Irak’taki son siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Irak hükümetinin programının başarısı için Sudani kabinesine destek verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Neçirvan Barzani’nin bugün Irak Başbakanı Muhamed Şiya Sudani ile Erbil ile Bağdat arasındaki müzakereleri görüştü.

Neçirvan Barzani’nin ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Romanowski ile de bir araya geldi.

Ayrıca bugün Bağdat’ta düzenlenen Muhammed Bakır el Hekim’i anma programına katılan Neçirvan Barzani, programda bir konuşma yaptı.

Söz konusu programa, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak Başbakanı Sudani, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve siyasi liderler katıldı.